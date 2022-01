Ski alpin – «En Suisse, ils essaient d'infecter tout le monde en un week-end»

Ah les différences de politiques sanitaires entre différents pays, dans la lutte contre le Covid-19... Alors que des pays comme l'Autriche et les Pays-Bas ont confiné leur population, que les matches de football en Italie et en France ne peuvent pas se jouer devant plus de 5000 personnes, la Suisse, elle, peut remplir ses stades et ses patinoires d'autant de fans que les clubs le peuvent.