En Suisse, l'afflux de réfugiés conduit à un manque de conteneurs

Cette évolution du logement pour les réfugiés pose problème à d’autres secteurs, qui utilisent des conteneurs (image d’illustration). 24 heures/Vanessa Cardoso

L’augmentation du nombre de réfugiés place les communes devant de grands défis pour les loger. Elles les hébergent ainsi de plus en plus souvent dans des conteneurs, vu la pénurie de logements privés et les conditions de vie peu recommandables dans les abris PCi, rapporte la «NZZ am Sonntag». Depuis le début de la guerre en Ukraine, les conteneurs d’habitation ont ainsi fait leur grande entrée: entre 2500 à 3000 de ces habitats métalliques ont été construits dans tout le pays en 2023, soit deux fois plus qu’en 2022. Leur intérieur est aménagé de manière tout à fait accueillante, au dire des usagers interviewés par le journal dominical.

Attente à cause du manque de monteurs

Pourtant, cette évolution du logement pour les réfugiés pose problème à d’autres secteurs qui utilisent ces abris métalliques, dont les écoles publiques. «Si nous vendons dans le domaine de l’asile, nous enlevons des capacités aux écoles», confirme ainsi Olivier Annaheim, directeur de Condecta, leader du marché. Et cela non seulement à cause du matériel nécessaire, mais aussi parce que monter un lotissement de conteneurs pour l’asile pendant des semaines exige de nombreux ouvriers, des forces de travail qui manquent ailleurs.

Appel à la Confédération

Face à ce conflit d’intérêts, Jörg Kündig, président de l’Association des présidents de communes zurichoises, demande plus d’aide à la Confédération. «La pression de l’asile sur les communes est actuellement très élevée. Elles ont atteint leur limite de charge.» Il suggère des projets d’acquisition communs aux communes et aux cantons pour des conteneurs et d’autres formes de logement.