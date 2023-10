Streaming de jeux vidéo PS5 sur la console en Suisse

L’offre est réservée aux clients de la formule PlayStation Plus Premium. Sony Interactive Entertainment

Sony prend une longueur d’avance sur Microsoft, dans le cloud gaming haut de gamme. Alors que le fabricant de la Xbox, longtemps empêtré dans la procédure de rachat de l’éditeur Activision Blizzard, tarde à se lancer, son concurrent a dégainé. Sony Interactive Entertainment, a annoncé pour ce mois encore l’accès direct en streaming à une sélection de titres PS5 du catalogue de l’offre PlayStation Plus Premium (récemment augmentée à 18 fr. 90 par mois ou 169.90 à l’année).

La prise en charge de centaines de titres PS5 est promise, y compris «les meilleurs succès PS5» du catalogue de jeux PS Plus, notamment Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 et Saints Row IV.

Le fabricant de la console PlayStation5 met en avant l’avantage de ne pas avoir à attendre le téléchargement du titre pour y jouer et l’espace ménagé sur le disque dur de la console. Il sera possible de diffuser des jeux PS5 dans une résolution allant jusqu’à 4K avec la prise en charge 60 images par seconde et une sortie SDR ou HDR (davantage de niveaux de luminosité). Il faudra faire valoir une connexion d’au moins 38 Mbps pour la plus haute qualité, a précisé Sony.

En outre, l’accès sera également donné à certains jeux déjà achetés, ainsi qu’à une sélection de titres gratuits. Sony mentionne notamment Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite.

Sony prévoit un déploiement progressif commençant la semaine au Japon, et attendu dès le 23 octobre, en Europe, y compris en Suisse, où il n’était possible que de streamer des jeux vidéo jusqu’à la qualité PS4. En précisant que la nouveauté était réservée à la console «au lancement», Sony entrouvre la porte à un accès futur via d’autres appareils.

Pour mémoire, le fabricant japonais vient de dévoiler une console PS5 plus compacte à l’approche des fêtes de fin d’année.

