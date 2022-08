Consommation : En Suisse, l’argent liquide séduit de moins en moins

Les cartes de débit et de crédit sont les premiers moyens de paiements de la population. Twint gagne du terrain.

En ce qui concerne l’argent, les habitudes des Suisses changent et l’amour des espèces baisse d’année en année.

Les deux principaux moyens de paiement sont les cartes de débit et de crédit. Pour 71% des personnes interrogées, elles sont «plutôt» ou «totalement indispensables».

«Les cartes de débit sont désormais plus souvent utilisées en Suisse que l’argent liquide», observe Benjamin Manz, directeur de moneyland.ch. En ligne, la carte de crédit, préférée à la facturation, reste le moyen le plus utilisé. Et 13 % de la population dit l’utiliser sur Internet «plusieurs fois par semaine».