Statistiques – En Suisse, le chômage recule mais pas chez les jeunes

Au 4 e trimestre 2021, la Suisse comptait 5,179 millions de personnes actives occupées, soit 1,1% de plus qu’à la même période de 2020, communique l’Office fédéral de la Statistique ce mardi. Vingt-six mille personnes de moins étaient au chômage, soit 4, 4% de la population active. En revanche, le taux de chômage chez les jeunes (15-24 ans) a progressé de 7,3% à 7,7% entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021. Sur la même période, il a reculé au sein de l’UE, passant de 17,3 à 14,8% dans la zone euro.

Entre les 4 es trimestres 2020 et 2021, la durée hebdomadaire effective de travail par personne active occupée a augmenté de 1,5%, pour atteindre un niveau toujours inférieur à celui d’avant la pandémie du Covid-19 (–0,5% entre les 4 es trimestres 2019 et 2021).

Travail à domicile

Autre chiffre significatif: au 4e trimestre 2021, 38,5% des personnes salariées avaient effectué du travail à domicile au moins occasionnellement. Cette part est en recul depuis début 2021 (1er trimestre: 43, 1%). Les branches «Information et communication» et «Activités financières et d’assurance» sont celles qui présentent les plus fortes proportions de travail à domicile.