En Suisse, le mal-être au boulot provoque une forte hausse de l’absentéisme

En 2022, les absences au travail ont atteint un niveau record. Et pour cause: un employé a été absent en moyenne 9,3 jours pour cause de maladie ou d’accident du travail. Ça représente une augmentation de 50% par rapport à 2012. Et les patrons font face à deux problèmes: ils continuent à payer le salaire en cas d’absence; alors plus elle dure, plus le coût est élevé. D’autre part, les primes d’assurances qu’ils paient prennent l’ascenseur.