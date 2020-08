Formation

En Suisse, le marché des places d’apprentissage est stable

Le nombre de contrats conclus pour la rentrée 2020 dans les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin est toutefois jusqu'ici nettement inférieur à celui de l'année précédente à la même époque. Cette différence est due au fait que la phase de recrutement, qui intervient plus tard en Suisse romande et au Tessin, a coïncidé avec le confinement, explique mardi le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).