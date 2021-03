Trente-cinq heures et quarante minutes. C’est la durée moyenne consacrée chaque semaine à étudier pour un jeune de l’Uni et des Hautes écoles, tandis qu’il travaille presque dix heures dans le même temps. Voici un des enseignements principaux de l’étude de l’ Office fédéral de la Statistique qui a passé au crible la vie estudiantine en Suisse.

Néanmoins, plus de la moitié d’entre eux (53%) vivent grâce aux ressources financières de leur famille, ce qui correspond plus ou moins à la frange des étudiants qui n’est plus chez leurs parents. En effet, l’étude relève également que 41% d’entre eux vivent au domicile familial. A noter également que 43% des étudiants bénéficient de prêts ou de bourses les aidant à poursuivre leur parcours.