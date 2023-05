Pénurie d’eau: sources non captées, sources pas protégées

Montezillon, sur la commune de Rochefort (NE), est le théâtre depuis plusieurs mois d’un affrontement entre une centaine d’habitants et les autorités locales. Au centre de la discorde, la construction de quatre bâtiments. Les opposants estiment le projet trop grand, trop proche de la route, pas assez écologique. Mais, surtout, ils déplorent une potentielle atteinte à des sources d’eau potable, dans une localité qui couvre l’essentiel de ses besoins en achetant son or bleu à Neuchâtel. «Un hydrogéologue du coin a même qualifié le projet de «connerie évidente», car il se situe sur le bassin versant de sources dont le débit est important et la qualité de l’eau excellente», regrette un habitant.