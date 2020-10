Suisse : Formation: les garçons visent plus haut que les filles

A partir de 18 ans, les jeunes hommes aspirent à des professions dont le statut social est nettement plus élevé que celui des jeunes femmes, selon une recherche parue mardi.

Divers facteurs influencent les aspirations professionnelles, notamment le type de formation post-obligatoire et le niveau de formation des parents, selon cette r echerche publiée dans la revue Social Change in Switzerland .

Irene Kriesi et Ariane Basler, de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, ont utilisé les données de l’enquête COCON sur les enfants et la jeunesse, qui interroge de manière répétée plus de 1000 jeunes âgés entre 15 et 21 ans au sujet de leurs aspirations professionnelles.