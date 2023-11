En Suisse, les Juifs n’osent plus sortir dans la rue avec une kippa

«La situation est très préoccupante», déclare Jonathan Kreutner, secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), dans la NZZ am Sonntag. Jonathan Kreutner n’a pas souvenir que les juifs de Suisse aient jamais été traités avec une telle hostilité. La FSCI a dénombré un total de 57 actes antisémites l’année dernière. Depuis le 7 octobre, date de l’attaque du Hamas contre Israël, il y a eu 50 incidents, dont six agressions. À Zurich, un homme et une femme juifs ont été attaqués à coups de poings. Un autre juif portant un collier avec une étoile de David a été agressé par deux jeunes à Winterthour (ZH). Ils lui ont craché dessus et ont crié «Libérez la Palestine!». Des graffitis antisémites ont par ailleurs été sprayés ces derniers jours dans le district 7 de Zurich et à Küsnacht (ZH). En outre, 173 cas de propos antisémites ont été enregistrés sur Internet au cours de la même période. «Il y a des juifs qui n’osent plus sortir dans la rue avec une kippa et s’abstiennent de parler hébreu en public», explique Jonathan Kreutner.