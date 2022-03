Economie – En Suisse, les prévisions de croissance sont revues à la baisse

L’emploi est à la hausse et le taux de chômage a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire. L’économie suisse avait déjà retrouvé des couleurs, après avoir essuyé la dernière vague de Covid-19, note le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) dans un communiqué publié ce lundi. Mais «la guerre en Ukraine assombrit les perspectives et recèle de gros risques pour la conjoncture», avertit le groupe d’experts de la Confédération, qui révise ainsi à la baisse sa prévision de croissance en 2022, à 2,8% (au lieu de 3%) et à 2% pour 2023.