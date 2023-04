Santé: En Suisse, on paie les médicaments jusqu’à 400% plus cher

Les Suisses pourraient bien avoir un nouveau choc l’automne prochain: en effet, les primes maladie devraient augmenter de 7,5% . En cause, notamment, les coûts des médicaments, qui s’élèvent désormais à environ 9 milliards de francs par an, soit le quart de la charge totale des primes de l’assurance de base.

«En Suisse, nous payons beaucoup trop pour les médicaments par rapport à l’étranger», explique Matthias Müller, porte-parole de l’association des caisses maladie SantéSuisse. Ainsi, chez nos voisins, le prix de fabrication des médicaments originaux protégés par un brevet est plus bas en moyenne de 9%. Et celui des médicaments originaux dont le brevet a expiré coûte 15% de moins. Quant aux génériques, ils sont carrément deux fois plus chers en Suisse.

Une comparaison entre la Suisse et l’Allemagne montre en effet de grosses différences. Ainsi, une boîte de pantoprazole (qui réduit la quantité d’acide sécrétée par l’estomac) se payait en Suisse à 12 fr. 95, contre 2,69 euros en Allemagne. Surcoût: 394%. Des gouttes pour les yeux s’y vendaient à 8 euros contre 18 fr. 50 chez nous, soit un surcoût de 131%. Même de simples aspirines se vendaient 410% plus cher en Suisse!

Marges des pharmacies en cause

En cause notamment: les marges excessives des pharmacies. Matthias Müller y voit un potentiel d’économie de 400 millions de francs par an. Mais l’association des pharmaciens PharmaSuisse se défend de pratiquer des prix trop élevés. Elle rappelle que les pharmacies ne sont pas les seules à prendre des marges, puisque les médecins et les hôpitaux le font aussi. En outre, 60% des médicaments distribués auraient un prix d’usine de moins de 15 francs. Pour le coup, en ce qui concerne ces produits, la marge réglementée par la loi ne suffit plus à couvrir les coûts d’infrastructure, de logistique et de personnel des pharmacies. La faîtière rappelle aussi que celles-ci fournissent de nombreuses prestations non rémunérées, comme le conseil aux patients.