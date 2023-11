En Suisse, on parle toujours moins bien anglais

La partie germanophone en tête

D’après l’enquête, basée sur plus de 2,2 millions de participants dans 113 pays du monde, la Suisse alémanique affiche toujours de meilleurs résultats que la Suisse romande et le Tessin, bien que toutes les régions linguistiques du pays aient vu leur niveau reculer en 2023 (voir le système de points ci-dessous). Les cantons romands ont un niveau «moyen» (entre 500 et 550 points). Neuchâtel (531) est le canton francophone où l’on parle le mieux anglais, devant Vaud (524), Genève (522), Valais (519) et Fribourg (506). Le canton de Vaud, qui s’était hissé à la 6e place du classement cantonal en 2022, dégringole à la 14e place en 2023. En dernière position, le canton du Tessin accuse le plus fort recul de son niveau d’anglais passant de la catégorie «moyen» à «faible» (entre 450 et 500).