Suisse: On reste obligé de se définir en tant qu’homme ou femme

Sur les passeports suisses (ici un exemple), le sexe de la personne est mentionné et cette section ne peut être laissée sans indication, selon la législation actuelle en vigueur.

Une Suissesse vivant à Berlin avait obtenu en 2019 de pouvoir changer son prénom, qu’elle avait masculinisé. Elle avait aussi demandé à ce que le registre d’état civil ne fasse mention d’aucun genre la concernant, une possibilité offerte par la loi allemande. Deux ans plus tard, elle avait demandé que les mêmes changements soient inscrits dans les registres d’Argovie, son canton d’origine, comme le racontait lundi le site Watson . Or, si le changement de prénom n’a pas posé de problème, la suppression de la mention du sexe a d’abord été refusée. La Cour d’appel argovienne a ensuite accédé à cette requête mais l'Office fédéral de la justice (OFJ) a recouru contre cette décision.

Jeudi, réunis en séance publique, les juges du Tribunal fédéral lui ont donné raison: pour eux, la radiation de la mention du sexe dans le registre de l'état civil suisse est contraire au droit fédéral. Quand bien même cette suppression a été admise à l’étranger, ce sont les principes suisses qui s’appliquent pour la tenue des registres helvétiques. L’article 30b du Code civil suisse, entré en vigueur en 2022, permet à «toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil» de demander à changer cette inscription. Mais elle doit obligatoirement se définir en tant qu’homme ou femme: selon les débats parlementaires qui avaient eu lieu au sujet de ce nouvel article du Code civil, le système binaire est maintenu et on ne peut renoncer à la mention d’un sexe.