Statistiques: Trois fois plus de vols de vélos à Genève qu’à Bâle

Les chiffres montrent des disparités cantonales concernant les vols de bicyclettes. Le canton romand le plus touché est Genève bien que ce soit Vaud le plus peuplé.

Cela fait plusieurs années que la petite reine est en plein essor dans notre pays. Désormais, près de la moitié des Suisses (45%) considèrent le cyclisme comme l’une de leurs principales activités physiques. Cette frénésie s’accompagne hélas d’une recrudescence des vols de vélos, en particulier de vélos électriques. Dans une étude réalisée par HelloSafe, on constate que le vol de vélos (bicyclettes et vélos électriques) en Suisse depuis 2019 a triplé et que les coûts pour les assurances ont explosé.

Des disparités cantonales sont révélées en compilant les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Sur un an, Zurich est le canton où on constate le plus de vols de bicyclettes avec Argovie et Berne. À l’inverse, c’est à Appenzell Rhodes-Intérieures qu’il est le plus bas. Un indicateur plus parlant est le nombre de vols pour 1000 habitants. Là, c’est Bâle qui obtient la palme tandis que le Tessin, Schwytz et Nidwald ferment la marche.

En Suisse romande, le canton de Vaud, qui recense la population la plus élevée de Suisse romande, enregistre «seulement» 1081 vols de bicyclettes, soit près de 700 vols en moins que dans le canton de Genève (1732), le plus touché par le phénomène. Les vols de deux roues sont plus rares dans les cantons du Jura (162), de Neuchâtel (317) et du Valais (530).

Des coûts qui explosent

Depuis 2019, ce sont surtout les vélos électriques qui sont plébiscités par les utilisateurs. Mais ces engins sont également plus onéreux que les modèles nécessitant uniquement la force du mollet (environ 2500 francs le prix moyen d’un vélo électrique neuf, contre 500 francs pour une bicyclette conventionnelle). Cette tendance se ressent sur les coûts à charge des assurances vol.

S’élevant d’abord à 65,1 millions de francs en 2019, les coûts liés aux vols de vélos ont d’abord connu une tendance baissière à partir de 2020, année à laquelle ces frais ont diminué de 1,8% par rapport à 2019, puis de 3,5% en 2021. Ce phénomène est fortement lié au nombre décroissant de vols de vélos durant cette période. Mais la tendance s’est ensuite inversée en 2022. Les assureurs suisses auraient supporté des coûts records relatifs aux vols de vélos à hauteur de 71,7 millions de francs, soit une hausse de 10% par rapport à 2019, dernière année de référence avant le Covid-19.

