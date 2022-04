Les CFF avouent ne pas être ponctuels en Suisse romande

Mobilité : En Suisse romande, les CFF ponctuels… 133 jours par an

La régie publique avoue être peu fiable à l’ouest de la Suisse. Elle veut s’améliorer, mais la solution impliquerait des temps de trajet rallongés.

La ponctualité des trains en Suisse romande «laisse à désirer», les CFF eux-mêmes le reconnaissent. Dans un document confidentiel que Blick s’est procuré, la régie publique admet que ses usagers francophones sont lésés. «Nous ne sommes plus en mesure de tenir la promesse faite à nos clients pour quelque 120’000 voyageurs quotidiens.» Les chiffres du rapport l’attestent: dans la région «Ouest», soit la Suisse romande, l’objectif de ponctualité de 90,5% n’a été atteint que 133 jours sur 365 l’année dernière. Or, sur l’ensemble du réseau, ce nombre de jours atteint 271, bondissant même à 341 dans la région «Est». Les CFF constatent l’insatisfaction de la clientèle, qualifient la situation d’insatisfaisante et observent que «l’horaire en Suisse romande n’a jamais été adapté à l’ensemble du périmètre, contrairement à celui de la région de Zurich ou du Tessin».

Le transporteur entend donc refonder l’horaire à l’ouest du pays à l’horizon 2024: il imagine de prévoir des temps de parcours plus grands (et plus réalistes, car tenant compte des temps d’entrée et de sortie en gare, ignorés à ce jour) pour éviter les retards. Cette solution améliorerait la ponctualité mais aurait un prix, concèdent les CFF: des temps de trajet plus long, davantage de changements de trains et des arrêts régionaux moins attractifs.