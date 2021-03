C’est dans le secteur «Autres services à la personne» que l’on trouve le plus grand nombre de femmes.

En Suisse, la majorité des créateurs d’entreprises restent des hommes. Et pour cause, en 2020, trois entrepreneurs sur quatre (74,4% contre 25,6% pour le sexe opposé) étaient de sexe masculin.

«Seuls les secteurs de l’action sociale, des activités vétérinaires, de l’industrie de l’habillement et des autres services à la personne sont privilégiés par des femmes», souligne la société CRIF qui a publié son enquête, mercredi.

La forme juridique préférée par les femmes comme par les hommes est la Sàrl, qui concerne 18’286 nouvelles sociétés, suivie par l’entreprise individuelle et la SA.

La construction au dernier rang

C’est dans le secteur «Autres services à la personne» que l’on trouve le plus grand nombre d’entrepreneures. Il s’agit avant tout de salons de coiffure, d’instituts de beauté et de studios de manucure. Les secteurs dans lesquels le nombre de créations d’entreprises est le plus élevé sont essentiellement occupés par des hommes.