E-Sport – Qui est Kalei Renay, l'étoile montante du gaming?

Kalei Renay n’a pas la langue dans sa poche et elle en est bien consciente. La joueuse et streameuse a révélé jeudi que le rôle de capitaine lui avait été refusé dans les World Series de «Warzone» car elle était considérée comme à risque pour l’image de l’éditeur Activision. En cause: son humour parfois cru et explicite sur Twitter, indissociable de sa personnalité.