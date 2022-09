Marilou Berry est une mère craintive

Marilou Berry : «En tant que parent, j’ai toujours peur»

Depuis la naissance de son premier enfant, en 2018, Marilou Berry, qui assume ses formes, a vu sa vie bouleversée. Si l’actrice est ravie d’avoir accueilli son petit Andy, né de son union avec son compagnon, Alexis, elle avoue aussi passer par des moments compliqués. «Cela a totalement chamboulé ma vie, pour le meilleur et pour le pire, confie la Française de 39 ans dans «Gala». En fait, c’est beaucoup d’angoisses en plus des bons moments que nous passons ensemble. En tant que parent, j’ai toujours peur. Je me demande: «Est-ce qu’il va m’aimer?» «Est-ce qu’il pourra s’accomplir?» «Est-ce qu’il pourra être heureux?».