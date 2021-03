Pas de boom dans le futur

Actuellement, seuls la moitié des employés travaillent à domicile plus d’une demi-journée par semaine. C’est un peu moins de 9% de plus qu’en 2019, selon une enquête représentative de comparis.ch effectuée auprès de plus de 1000 personnes. «Je ne vois donc pas de boom durable du home office», déclare Frédéric Papp, expert immobilier de Comparis. Et la proportion de salariés qui passent au moins la moitié de leur temps de travail à la maison n’a augmenté que de 16% (37,3 contre 21,4% un an auparavant). Cela est vrai pour toutes les régions linguistiques.