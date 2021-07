JO de Tokyo - En tennis, Belinda Bencic est increvable

Dans la moiteur de Tokyo, Bencic et Rybakina se sont rendu coup pour coup, parfois de manière splendide. Malmenée dans la manche initiale (2-5) en dépit d’un break rapidement réalisé (2-1), en manque d’efficacité sur ses propres jeux de service (7 double s fautes, 61% de points marqués derrière sa première balle), la Suissesse a eu le mérite de s’accrocher. Et elle a trouvé le moyen de revenir jusqu’à obtenir le droit de disputer un tie-break, après avoir sauvé six balles de set (deux à 5-4, quatre à 6-5).

Dans le jeu décisif, la Kazakhe s’est écroulée (7-2) et Bencic en a profité pour prendre le dessus. Ascendant confirmé d’emblée lors de la deuxième manche (2-0). Problème: ses jeux de service ont continué à lui causer du tort et Rybakina a recollé. Dans le set comme dans le match. A alors commencé une autre rencontre, avec l’état de fraîcheur physique et mental comme paramètre majeur, là où la Saint-Galloise, également engagée en double, jouait son huitième match en six jours.