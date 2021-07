JO de Tokyo - En tennis, la Suisse aura deux médailles!

Phénoménale Belinda Bencic! La Saint-Galloise (WTA 12) disputera la finale des tournois olympiques de simple et de double, à Tokyo. Moins de deux heures après avoir écarté la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20) au terme d’un combat des plus intenses (7-6 4-6 6-3), elle a enchaîné aux côtés de Viktorija Golubic face au duo brésilien Pigossi/Stefani, jeudi soir (7-5 6-3).

L’émotion de Belinda Bencic après sa qualification pour la finale du tournoi olympique de simple, jeudi. AFP

Voilà la Suisse assurée de décrocher deux nouvelles médailles aux JO 2020! Ne reste plus qu’à connaître leur couleur. Pour un doublé en or, il faudra se débarrasser de trois Tchèques: Marketa Vondrousova (WTA 42) en simple (samedi) et la paire Krejcikova/Siniakova en double (dimanche).

«C’était déjà un rêve de participer aux Jeux, alors ça…» Belinda Bencic

Une chose est sûre: Belinda Bencic est d’ores et déjà la grande dame de cette semaine. Jeudi soir aux côtés de sa coéquipière zurichoise (WTA 49), elle a enchaîné son neuvième match en six jours dans la touffeur de Tokyo. Une guerrière! « C’est le plus beau jour de ma carrière, a lâché « Beli » , après avoir sauté dans les bras de Golubic. Accomplir en l’espace de quelques heures seulement mon meilleur résultat en simple et en double, c’est fou! C’était déjà un rêve de participer aux Jeux, alors ça… »

Increvable(s)!

Tout au long de cette journée exceptionnelle, Bencic a affiché de formidables ressources. D’abord pour sortir vainqueur d’un simple compliqué dans lequel elle n’a pas été aidée par son service, en sauvant six balles de set avant de remporter la première manche et en effaçant les deux breaks concédés au troisième. Puis pour renverser avec Golubic les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani, lesquelles menaient 4-0 dans la manche initiale et se sont procurées une balle de set à 5-4.