Benedict Cumberbatch

En tenue de superhéros, il visite un magasin de BD

Retour sur la petite incursion de l’acteur Benedict Cumberbatch dans un comic store de Manhattan alors qu’il tournait «Doctor Strange».

Évidemment, l’apparition de cette vidéo n’est pas – totalement – fortuite. Elle arrive à point nommé pour rappeler aux fans de l’univers Marvel en général, et du Maître des arts mystiques en particulier, que Cumberbatch reprendra son rôle dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», sous la direction de Sam Raimi. Sortie probable en mars 2022… si le tournage peut être bouclé dans les délais.