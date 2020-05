Coronavirus

En terme de décès, le Brésil devance tristement l’Espagne

Avec 27’878 morts, le pays est devenu vendredi le cinquième pays ayant enregistré le plus de morts dues au Covid-19. Le pic des contaminations n’est semble-t-il pas encore atteint.

Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée vendredi à plus d'un millier de morts (1124 en 24 heures), et un nombre record de contaminations, avec 26'928 en une journée, ce qui porte le total à 465'166 depuis le début de la pandémie.

Les quatre pays officiellement les plus endeuillés sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, un pays que le Brésil pourrait rapidement dépasser puisqu'il compte environ mille morts de plus. En nombre de cas, le Brésil n'est dépassé que par les Etats-Unis, qui en comptent plus de 1,7 million.