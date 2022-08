Taylor Swift en tête des émissions CO2 avec son jet

À l’heure du réchauffement climatique global, cette étude pourrait bien écorner l’image de certaines stars. On premier rang desquelles on trouve Taylor Swift. Selon Yard , une société de marketing durable, la chanteuse américaine de 32 ans est la célébrité qui a le plus utilisé son jet privé depuis le 1er janvier 2022.

Jusqu’au 19 juillet 2022, son appareil a effectué 170 vols représentant 22’923 minutes de vol, soit 15,9 jours. D’après les calculs de cette étude, les émissions carbone se montent à 8,3 millions de tonnes, soit 1’185 fois plus que les émissions annuelles d’une personne «normale». Le jet de Taylor Swift est dans les airs en moyenne 80 minutes. Son vol le plus court n’a duré que 36 minutes entre l’état du Missouri et la ville de Nashville. Un porte-parole de Taylor Swift a réagi, auprès de «Rolling Stone»: «Le jet de Taylor est prêté régulièrement à d’autres personnes. Lui attribuer la plupart ou la totalité de ces voyages est donc incorrect». On se rappellera que Kylie Jenner avait créé un tollé en juillet 2022 pour avoir utilisé son jet alors que le même trajet en voiture ne lui aurait pris que 45 minutes. C’est après ce bad buzz que Yard a eu l’idée de ce classement. L’influenceuse et femme d’affaires y est d’ailleurs présente à la 19e place. Derrière l’avion de Taylor Swift, on retrouve celui du boxeur Floyd Mayweather. Il a émis un peu plus de 7000 tonnes de CO₂ lors de 177 vols. Précision, un de ces trajets n’a duré que dix minutes. Jay-Z arrive en troisième position avec 136 vols pour 6900 tonnes d’émissions de carbone.