Hippisme

En tête, son cheval décide de ne pas le faire gagner

La surprise d’un jockey américain était énorme jeudi soir. Son cheval a quitté la piste alors qu’ils étaient en tête de la course.

Trois petits tours et puis s’en vont… avant la fin du tracé. Les parieurs et les amateurs de courses hippiques sont tombés des nues jeudi lors d’une course en Virginie-Occidentale. La raison? Alors favori et en tête de la course, le cheval nommé River Crosroad Rvf est sorti de la piste alors qu’il était à une ligne droite de la victoire.