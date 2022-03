Jura Bernois – En Thaïlande, un jeune Romand a besoin de sang pour survivre

À la recherche de rhésus négatif

En effet, les critères thaïlandais sont stricts en la matière: «Impossible de donner son sang pour la première fois si l’on a plus de 60 ans ou si l’on est un touriste détenteur d’un visa. Les donneurs étrangers doivent également avoir vécu en Thaïlande pendant au moins 6 mois, ce qui exclut de nombreux touristes, précise-t-elle. Ceux qui ont passé plus de trois mois au Royaume-Uni entre 1980-1996 ou plus de cinq ans en France ou en Irlande entre 1980 et 2001 sont également refusés.»