Megan Fox et MGK veulent sauver leur couple

Megan Fox et MGK : En thérapie pour sauver leur couple

Megan Fox et Machine Gun Kelly auraient fait appel à un psy pour tenter de résoudre leurs problèmes conjugaux.

Fiancés depuis janvier 2022, Machine Gun Kelly et Megan Fox seraient au bord de la rupture.

Depuis plusieurs semaines, Megan Fox et Machine Gun Kelly, qui se sont fiancés en janvier 2022, vivent de fortes tensions au sein de leur couple . Pour une raison qui reste mystérieuse, l’actrice a récemment effacé toutes les photos de son fiancé sur sa page Instagram avant de la supprimer. On l’a ensuite vue sans sa bague de fiançailles. Rapidement, le rappeur américain de 32 ans a été suspecté de l’avoir trompée avec sa guitariste, Sophie Lloyd. Mais la Britannique de 26 ans a aussitôt réagi en balayant cette rumeur.

Malgré toutes ces turpitudes, Megan et MGK ne souhaiteraient pas mettre un terme à leur relation. «Ils parlent à un thérapeute pour couple tous les jours via Zoom, révèle une source à Page Six. Megan pense qu’ils doivent essayer de suivre une thérapie avant de prendre des décisions définitives.» Colson Baker, de son vrai nom, «veut vraiment se réconcilier» avec l’Américaine de 36 ans.