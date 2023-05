50 Cent en tournée pour les 20 ans de Get Rich or Die Tryin’

«Vous avez assez attendu! La tournée The Final Lap célébrant les 20 ans de «Get Rich or Die Tryin'», avec l’invité spécial et ami de longue date Busta Rhymes, sur toutes les dates, arrive en 2023! Je parcourrai le monde pour cette tournée, avec des arrêts en Amérique du Nord et en Europe, y compris à Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Amsterdam, Oslo, Paris et bien d’autres villes encore. D’autres invités spéciaux seront annoncés bientôt», a tweeté l’artiste new-yorkais qui avait fait une apparition suprise lors du show du Super Bowl en 2022.