Allier train de nuit et avion: l’idée fait son petit bonhomme de chemin.

«Nous ne sommes plus dans un monde où c’est le rail contre les compagnies aériennes» a déclaré Armin Weber, responsable du transport international de passagers aux CFF, lors d’une table ronde à la fin du mois de novembre 2020, rapportée dans la «Schweiz am Wochenende».

Swiss et les CFF imaginent combiner les deux modes de transport pour les déplacements entre les grandes villes. Par exemple, il pourrait y avoir des offres où l’arrivée est faite par le train de nuit et le retour en avion, a explicité Armin Weber. Le directeur des CFF, Vincent Ducrot, a confirmé ces plans dans une interview donnée aux journaux de CH Media, parlant de «coopétition», un néologisme composé de «coopération» et de «compétition».