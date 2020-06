Vaud

En travaux, la chapelle de Froideville a flambé

La chapelle d’un centre œcuménique a subi de lourds dégâts après un double incendie nocturne.

Les pompiers ont eu fort à faire à Froideville dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été alertés vers 3h30 que la chapelle du centre œcuménique du village était en flammes. En travaux, le bâtiment a pris feu au niveau de la toiture, indique la police cantonale vaudoise, qui précise que les causes du départ de l’incendie ne sont pas connues pour l’instant, et que l’enquête est en cours.

«Le feu a été difficile à circonscrire, raconte Olivia Cutruzzola, porte-parole de la police vaudoise. Alors qu’il semblait éteint, un nouveau foyer est parti vers 5h30. Il a fallu fermer la route le temps de le maîtriser, ce qui a finalement été le cas vers 7h, et que le dispositif soit levé vers 9h.» Une équipe conséquente et plusieurs véhicules ont été mobilisés. Les dégâts matériels sont assez importants à l’intérieur de la chapelle et sur le toit, mais les lieux étaient vides, et personne n’a donc été blessé.