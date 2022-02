JO 2022 – En trois ans, Max Parrot a battu le cancer et gagné un titre olympique

Le vétéran canadien (à droite) avec la pépite chinoise. AFP

Les JO, ce sont toujours de belles histoires et la journée de lundi nous en a offert une fabuleuse: Max Parrot, vice-champion olympique il y a quatre ans et huit fois vainqueur des X-Games au cours de sa carrière, a vu cette dernière être méchamment freinée en 2019 par un cancer du système lymphatique. Un drame, qui s'est finalement transformé quelques mois plus tard en conte de fée ou presque.

«Les premiers symptômes sont apparus cet automne, quand j'ai commencé à avoir des irritations de la peau, expliquait à l'époque le Canadien de Cowansville, au Québec. Le diagnostic a confirmé que je souffre du lymphome de Hodgkin.» mais six mois de chimiothérapie plus tard, Parrot avait remporté sa plus belle victoire. Elle a été fêtée par un nouveau titre Big Air lors des Summer X Games 2019 d'Oslo.

Max Parrot a osé au snow park chinois. AFP

La belle histoire ne faisait que commencer. Car si, à Pékin, on attendait forcément la star locale Yiming Su (17 ans) et ses deux 1800 plaqués en finale, on a eu droit à une nouvelle ration de Parrot. Le Québécois a réussi un deuxième run venu d'ailleurs, récompensé d'un magnifique total de 90,96 points. Au total, il a mis plus de deux unités dans la vue à Yiming Sun (88,70) et encore un peu plus à son coéquipier Mark McMorris (88,53).

«C'est incroyable, disait-il dimanche déjà, après les qualifications. Quand j'ai eu un cancer pendant six mois, avec plus de 12 traitements de chimiothérapie, c'était un cauchemar. Et c'était il y a à peine trois ans! Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Être de retour ici, être en bonne santé et faire ma passion est la seule chose qui compte.» Ca vaut de l'or, aurait-il pu dire après son incroyable triomphe.

Le Québécois a apprécié ce titre à sa juste valeur. AFP

A 27 ans et 245 jours, le Canadien est le plus vieux snowboardeur de l'histoire à s'imposer aux Jeux olympiques. Son compatriote McMorris (28 ans et 59 jours) est quant à lui le plus vieux médaillé dans la discipline. Le local de l'étape Yiming Sun, de son côté, est passé tout proche de marquer l'histoire lui aussi. Le Chinois de 17 ans et 227 jours est le deuxième plus jeune à monter sur le podium en slopestyle. Pas sûr que ça le console.

«J'avais 24 ans, j'étais un athlète, je ne fumais pas et j'ai eu un cancer.» Max Parrot

«C'est tellement hallucinant, a-t-il jubilé après son titre. Je pense que j'ai fait ce lundi le meilleur run de ma carrière. Je n'avais jamais plaqué trois triples de suite en une descente, avec un tel niveau de difficulté. Je suis tellement fier de moi, de prendre ainsi l'or. Ca veut dire énormément. Je ne voulais ni une nouvelle médaille d'argent, encore moins le bronze. Il n'y avait que l'or qui comptait.»