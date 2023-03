Un boss a claqué 50’000 dollars en trois mois dans un jeu mobile

Lors d’une récente intervention à un événement sur les rencontres en ligne organisé par New Street Research, Bernard Kim, l’Américain à la tête du groupe Match Group (maison mère des plateformes de rencontres Tinder, Hinge et Match.com), a fait une étonnante révélation. Invité à comparer l’élasticité des rencontres sur Tinder par rapport aux jeux mobiles, l’ex-patron du studio de jeux vidéo Zynga et ex-vice-président de la branche mobile d’Electronic Arts a avoué avoir dépensé la somme de 50’000 dollars (plus de 46’000 francs) en microtransactions dans le jeu mobile «Clash of Clans». Et ce, en seulement trois mois, rapporte The Verge. «J’y repense encore avec beaucoup de honte», a-t-il confessé. «Je me dis «Oh mon Dieu, qu’est-ce que j’ai vraiment retiré de cette expérience?» Rien, à part un mur (ndlr: rempart pour se protéger de l’assaut des adversaires dans le jeu) extraordinaire, ce qui n’est pas cool aujourd’hui», a-t-il ajouté.