10 ans après le printemps arabe : En Tunisie, le ras-le-bol d'une crise économique sans fin

Chômage, inflation, pouvoir d’achat… le pays d’Afrique du nord est en plein marasme, alors que le président Kais Saied vient de réaliser un coup de force politique.

«Si on en est là, c’est à cause des partis politiques qui ne pensent qu’à eux», souffle Adel Ben Trad. Comme beaucoup de Tunisiens, ce boucher n’en peut plus de subir les conséquences d’une crise économique interminable, qui alimente le ressenti populaire contre la classe politique. Le quinquagénaire a vu la situation se dégrader depuis la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali en 2011 lors du printemps arabe. Il approuve donc pleinement le coup de force du président de la République, Kais Saied, qui vient de geler l’activité du Parlement et s’octroyer le pouvoir exécutif, capitalisant sur une large hostilité de l’opinion publique envers les gouvernants.

Baisse du pouvoir d’achat

Auparavant, les entrecôtes et côtes d’agneaux d'Abel Ben Trad étaient très prisés. Mais aujourd’hui, la viande rouge n’a plus sa place dans le budget de nombreux Tunisiens. «En dix ans, on a dû perdre la moitié de nos clients», confie-t-il. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à demander crédit ou à négocier durement les prix, comme cette habituée qui tente de ramener l’addition sous les cinq dinars (environ 1 fr. 60). «On a pas mal de clients comme elle, qui travaillaient à la journée dans des cafés et qui ont perdu leur emploi à cause du Covid», soupire-t-il. Lui-même a du mal à joindre les deux bouts. Ses 600 dinars mensuels (195 francs) payent difficilement son loyer et ses factures. «Tous les prix ont augmenté, sauf les salaires», peste-t-il.