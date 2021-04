Réchauffement climatique : En Turquie, la sécheresse transforme des plaines en gruyère

Des trous assez grands pour engloutir une voiture, creusés par la sécheresse, se sont multipliés ces dernières années dans les plaines les plus fertiles de la Turquie, suscitant l’inquiétude croissante des agriculteurs qui les voient se rapprocher des habitations.

En effet, acheminer de l’eau autrement pour irriguer leur cultures coûte plus cher, réduisant leurs bénéfices. Mais continuer de pomper l’eau souterraine ne fera qu’aggraver le problème.

«Pire que le Covid»

Les agriculteurs, qui s’efforcent globalement de moins utiliser les eaux souterraines, doivent à la fois irriguer leurs champs plus souvent à cause de la sécheresse et chercher de l’eau ailleurs, ce qui gonfle leur facture d’électricité.