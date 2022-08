Football : En Ukraine, un match dure plus de quatre heures à cause des alertes aériennes

La rencontre de première division entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv a été interrompue à de nombreuses reprises. Les joueurs se sont retrouvés dans les abris.

Le match de première division ukrainienne de football entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv, qui se déroulait mercredi à Lviv, a duré 4 h 27 au lieu de 90 minutes, hors mi-temps et arrêts de jeu éventuels, à cause de plusieurs alertes aériennes.