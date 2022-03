France voisine : En un an, 1,7 tonne de drogue saisie à la frontière

Le bilan 2021 des douanes de l’Ain et de Haute-Savoie dévoile des confiscations massives de cannabis.

L’an dernier, les agents de douane de l’Ain (F) et de la Haute-Savoie (F) ont contribué aux résultats nationaux jugés exceptionnels par Paris, en matière de saisies. Au total, ils ont intercepté 1,7 tonne de stupéfiants, dont 680 kg de cannabis; mais aussi 8,7 kg de cocaïne et 2 kg d’héroïne, détaille le «Dauphiné Libéré». En matière de blanchiment d’argent et de fraudes financières, les douanes ont établi un préjudice de près de 4 millions d’euros.