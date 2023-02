Immobilier : En un an, le prix des logements a augmenté de 6,4%

Les prix ont augmenté tant pour les maisons individuelles (+2,0%) que pour les appartements en propriété (+0,5%). Dans le segment du marché des maisons individuelles, les prix ont augmenté par rapport au troisième trimestre 2022 quel que soit le type de commune (grandes agglomérations ou campagne), mais le plus fortement dans la catégorie des communes rurales (+5,5%). C’est aussi dans cette catégorie de communes que les prix des appartements en propriété par étage ont enregistré la plus forte hausse (+3,8%), alors que la plus forte baisse a été observée dans les communes urbaines, d’une grande agglomération (–1,1%).