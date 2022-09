Suisse : En un an, les offres d’emploi ont bondi de plus de 15%

Les offres d’emploi ont pris l’ascenseur depuis une année, en Suisse. C’est la région lémanique qui s’en sort le mieux.

Les offres d’emploi ont progressé sur un an. 20min/François Melillo

En Suisse, le marché de l’emploi a connu une croissance positive des offres, avec une augmentation sur un an de 15,6% entre septembre 2021 et septembre 2022, selon le Swiss Job Index de Michael Page. La hausse mensuelle entre août 2022 et septembre 2022 atteint, pour sa part, 2,3% au niveau national.

C’est la Suisse romande qui tire son épingle du jeu avec une croissance mensuelle des offres publiées atteignant les 5,3% entre août et septembre 2022. La région lémanique (GE, VD, VS) a enregistré la plus forte hausse, avec 4,8% sur un mois et 16,7% sur un an. En comparaison, en Suisse alémanique, la croissance mensuelle n’est que de 1,9%, alors que la région concentre neuf annonces publiées sur dix.

C’est dans le secteur des travailleurs sociaux que les offres ont été les plus nombreuses avec une hausse sur un an de 48,2 %, devant le secteur bancaire (40,3%), puis les postes administratifs (37,2 %). La demande en spécialistes du crédit et du risque dans le secteur bancaire s’explique par une période économique troublée. La demande dans le secteur de l’énergie et de l’approvisionnement a aussi été renforcée (22,8 %).