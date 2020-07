Pérou

En un demi-siècle, les glaciers ont fondu de moitié

Un rapport montre que les effets du réchauffement climatique ont eu des conséquences énormes sur la surface glaciaire du pays.

Le rapport de l'ANA, qui porte sur la période 1948-2019, révèle que de nouveaux lacs ont été identifiés. «Les glaciers sont des écosystèmes très sensibles au changement climatique. Au cours des dernières décennies, les effets ont été plus évidents, entraînant une diminution notable de la masse des glaciers et la formation de nouveaux lacs», selon l'ANA.

Le Pérou compte plus de 8000 lacs de montagne. Le glacier Pastoruri, long de 5200 mètres et situé dans la région d'Ancash (nord), est l'un des joyaux touristiques du parc national de Huascarán. C’est celui qui a été le plus touché avec plus de 50% de sa surface fondue en raison changement climatique.

«Entre 1980 et 2019, il a reculé de plus de 650 mètres, formant un nouveau lac en contact avec le glacier et qui continue de croître», selon le rapport. Les glaciers d'Uruashraju et de Yanamarey, également situés dans la région d'Ancash, ont reculé en moyenne d'un kilomètre entre 1948 et 2019.