Coronavirus

En un jour, la Suisse compte 26 nouveaux cas

Notre pays a enregistré 26 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, contre 17 vendredi. Aucun nouveau décès n'est toutefois à déplorer, a annoncé samedi l'OFSP.

Sur les 1584 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

A ce jour, 4013 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

Plus de 2,5 millions de cas déclarés en Europe

Plus de 2,5 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H30 GMT. Avec au moins 2.500.091 cas, pour 192.158 décès, l'Europe reste le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19, même si c'est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement. Au total dans le monde, 8.680.649 cas, dont 459.976 morts, ont été recensés.