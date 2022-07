Etats-Unis: en un mois, 43 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements

États-Unis : En un mois, 43 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements

Getty Images via AFP

Dans la salle d’attente de cette clinique de South Bend, dans l’Indiana, on peut encore se faire avorter. Jusqu’à quand?

Au moins 43 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus garantir le droit des femmes à interrompre leur grossesse, selon une étude publiée jeudi. «L’accès à l’avortement, qui est déjà très mauvais dans une large partie du pays, va continuer à se détériorer, puisque de nouveaux États vont adopter des interdictions d’avorter dans les semaines et les mois à venir», écrivent les auteurs de l’étude.

Dans les trente jours ayant suivi cet arrêt historique, rendu le 24 juin, onze États ont interdit tous les avortements ou après six semaines de grossesse, dénombre l’Institut Guttmacher, qui milite pour l’accès à la contraception et à l’IVG. En conséquence, 43 cliniques, dont 23 pour le seul État du Texas, cinq en Oklahoma et cinq en Alabama, ont mis la clé sous la porte ou recentré leurs activités sur d’autres soins, selon le décompte de cette organisation dont les données font référence. L’une d’entre elles, la Maison Rose, au cœur du dossier ayant conduit à la volte-face de la Cour suprême, a fermé le 7 juillet après avoir été pendant longtemps la seule à pratiquer des avortements dans le Mississippi.