Genève: En un mois, le nombre de réfugiés ukrainiens a doublé à Palexpo

«Il y a de plus en plus de monde chaque jour, surtout des femmes avec des enfants», observe Vitalii, assis sur son lit, dans la halle de Palexpo. Le trentenaire originaire de Kiev y est hébergé depuis environ six semaines. La hausse qu’il décrit n’est pas qu’une simple impression. Responsable du site, l’Hospice général confirme qu’en un mois, le nombre de réfugiés ukrainiens a doublé dans l’immense structure. Ils sont désormais quelque 230 à y être accueillis.