En un mois, quelque 600’000 personnes ont perdu leur emploi

Grande-Bretagne

Environ 600’000 personnes ont perdu un emploi salarié au Royaume-Uni en avril comparé à mars à cause du confinement imposé pour lutter contre la pandémie de coronavirus. De plus, les offres d’emploi sont à un record de faiblesse, indique mardi le Bureau national des statistiques.

En revanche le taux de chômage pour les trois mois terminés à fin avril s’élève à 3,9%, inchangé par rapport au trimestre précédent et comparé à 3,8% un an plus tôt: il ne comprend notamment pas les personnes placées en chômage partiel grâce aux aides gouvernementales au maintien de l’emploi.