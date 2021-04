Leni Klum : En Une de «Glamour» vingt ans après sa maman

Leni, la fille d’Heidi Klum, pose en couverture de l’édition allemande du magazine. Sa mère avait fait la même chose pour le tout premier numéro de la publication.

C’est la première fois que Leni Klum, 16 ans, fait la couverture d’un magazine toute seule. Et il ne s’agit pas de n’importe quel magazine, puisque la jeune fille a pris la pose pour le numéro spécial 20e anniversaire de la version allemande de «Glamour». Un magazine dont sa mère, Heidi Klum, avait fait la Une du numéro 1, en 2001.

«C’est un honneur de partager cela avec ma maman», a écrit Leni sur Instagram en légende de la couverture. Heidi a évidemment partagé le cliché sur son compte et indiqué qu’elle ne pouvait pas être plus fière de sa fille. L’adolescente a ensuite publié une courte vidéo montrant les deux Unes, parues en 2001 et 2021.