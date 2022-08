Crise migratoire : En une nuit, 255 migrants ont été secourus au large de la Tunisie

La météo estivale favorise les tentatives de traversée

Le 18 juillet, les gardes-côtes tunisiens avaient annoncé avoir secouru 455 migrants – 289 venus d’Afrique subsaharienne et le reste des Tunisiens – dans plusieurs opérations au large des côtes nord, est et sud du pays. Au printemps et en été, à la faveur d’une météo plus clémente, le nombre de tentatives d’émigration clandestine de Tunisiens et d’autres pays d’Afrique subsaharienne vers l’Europe tend à augmenter.