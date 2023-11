En une semaine, Britney Spears a vendu 2,4 millions de livres

«J’ai mis mon cœur et mon âme dans ces mémoires et je remercie mes fans et les lecteurs dans le monde pour leur soutien indéfectible», a fait savoir celle qui a dû avorter quand elle était en couple avec Justin Timberlake. Le succès mondial du livre traduit en 26 langues ravit la vice-présidente des éditions Gallery Books. «Nous nous attendons à ce que le nombre de ventes continue à être bon durant les fêtes de fin d’année et au-delà», a indiqué Jennifer Bergstrom. Un quatrième tirage de «La femme en moi» est d’ailleurs en cours.