Plages, tatouages etc.: En vacances, tout n’est pas permis

Pour passer des vacances à l’étranger sans stress et en profiter au maximum, il y a un certain nombre de règles et de lois locales à respecter. Le site de voyages HolidayCheck s’est penché sur le sujet et a compilé les interdictions les plus insolites.

Serviettes de plage et habits de camouflage

Si votre idée de vacances est d’étaler votre serviette de plage à même le sable, vous risquez d’être fort déçu(e) en vous rendant sur la plage très prisée de La Pelosa, en Sardaigne. Pour éviter la perte de sable, dont chaque gain compte, il y est en effet interdit d’y étaler directement sa serviette. Celle-ci doit être posée sur une natte ou un transat.

Les touristes qui se rendent en Afrique du Sud, à Oman ou aux Caraïbes sont, quant à eux, soumis à des restrictions vestimentaires. Le port de vêtements de camouflage tels que des tee-shirts ou des pantalons cargos attise au mieux la suspicion quand ce n’est pas carrément considéré comme un délit. En effet, ce genre de tenue pourrait être prise pour une tenue militaire. Quiconque va à l’encontre de cette interdiction risque une forte amende ou la confiscation des vêtements.

Prudence avec l’alcool et le tabac

À l’étranger, les lois sur l’alcool et le tabac sont souvent très différentes de celles appliquées en Suisse. En France, par exemple, il est non seulement interdit de fumer dans les bars et les restaurants, mais aussi dans tous les lieux publics. L’Italie et l’Espagne suivent d’ailleurs le mouvement. En Espagne, il n’existe plus non plus de zones fumeurs dans les aéroports et les gares.

En France, en Espagne et en Italie, les lois sur le tabac sont différentes. PEXELS/LIL ARTSY

Toute commune est, par ailleurs, libre d’appliquer une interdiction de fumer sur la plage. À Majorque, il est interdit de fumer en voiture en présence d’enfants. Sur l’île, la personne qui jette son mégot par terre encourt une amende pouvant s’élever jusqu’à 200 euros.

En Thaïlande, la prudence est surtout de mise si vous partagez vos vacances, tournée des bars comprises, sur les réseaux sociaux. En effet, la loi thaïlandaise interdit la publicité et la représentation de noms ou de marques de boissons alcoolisées. Un simple selfie avec un cocktail ou une bière peut effectivement vous coûter très cher.



En Thaïlande, lorsque vous prenez la pose avec une boisson alcoolisée, il faut s’assurer qu’aucune marque ne soit visible. PEXELS/KAMPUS PRODUCTION

Respect de la religion

Il convient également d’être vigilant en matière de religion. Aux Maldives, il est interdit d’importer des statues de Bouddha ou autres objets à caractères religieux. Il est toutefois possible de les laisser à la consigne à l’aéroport et de les récupérer avant le départ.

Au Sri Lanka aussi, les règles sont strictes en ce qui concerne les reproductions de Bouddha. Pour anecdote, une touriste britannique a été arrêtée parce qu’elle avait un grand tatouage de Bouddha sur son avant-bras au motif qu’il s’agit d’une atteinte aux sentiments religieux. Quelques jours plus tard, la femme en question a été expulsée du pays.

Pour ne pas prendre de risques, il est préférable de se renseigner très précisément sur les lois, les us et les coutumes avant le départ et éviter ainsi les mauvaises surprises une fois sur place.

Connaissez-vous encore d’autres interdictions ou us et coutumes pratiquées à l’étranger?