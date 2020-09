Depuis son arrivée en Suisse voilà six ans, Guillaume Hoarau (36 ans) a marqué 118 buts en 188 matches. Mais tous l’ont été sous les couleurs de YB, ce qui a notamment valu à son auteur le titre de meilleur buteur de Super League en 2018. Contraint de quitter le Stade de Suisse avec trois titres de champion de Suisse consécutifs et une reconnaissance éternelle des fans «jaune et noir», Hoarau a rebondi au FC Sion, où il a pu conserver son No 99 bernois. Au fait, pourquoi ce numéro de «double» centre-avant? «Parce qu’avec deux «9», répond, hilare, son porteur, on fait une omelette.» Et de préciser plus sérieusement: «Quand je suis arrivé à YB, le 9 était déjà pris. On m’a proposé de doubler la mise.»